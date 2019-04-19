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Есть угроза новой долговой ямы – Эксперт о тарифной политике «Газпром Армения»

Сегодня в 12:38 ~ 1 минута на чтение 281
Есть угроза новой долговой ямы – Эксперт о тарифной политике «Газпром Армения»

В случае сохранения нынешних тарифов на газ для населения Армении, с проблемами могут столкнуться как «Газпром Армения», так и правительство республики.

Об этом директор Института энергетической безопасности Ваге Давтян сказал в интервью Sputnik Армения.

Речь идет о рисках в плане возникновения нового долга. По мнению Давтяна, риски эти корнями уходят в «газовые соглашения» 2013 года, устанавливающие обязательства ЗАО «Газпром Армения» по обеспечению 9%-й годовой прибыли, что с учетом негативных тенденций потребления в республике все сложнее выполнять.

Комментируя переговоры между Арменией и Россией по поводу установления новой цены сроком на 5 лет, эксперт предположил, что базовая цена на сей раз все же будет изменена в сторону повышения. Это обусловлено, прежде всего, ростом средней экспортной цены российского газа.

А.А.

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