Еще один инцидент на трассе в Баку. Гонщик Формулы 2 сбил с ног двух маршалов – ВИДЕО

На трассе Baku City Circuit произошел еще один инцидент, который мог закончиться весьма плачевно.

Как сообщает 1news.az, во время квалификационных заездов Формулы 2, пилот команды Prema Racing Шон Гелаэль сбил с ног двух маршалов.

Через пять минут после начала квалификации на трассе остановился Шон Гелаэль с горящими тормозами, из-за чего были вывешены красные флаги. Двое маршалов начали толкать машину Гелаэля, но тот начал движение, разбросав людей на асфальт. Судьи FIA начали расследовать действия гонщика под красными флагами.

Теймур Максутов