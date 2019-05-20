Эрдоган: Даже на самую большую измену мы ответили лишь переселением

«С самым крупным геноцидом в истории человечества столкнулся именно турецкий народ.

Несмотря на боль и потери, турки никогда не уподобляли себя врагам. Даже на самую большую измену мы ответили лишь переселением».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии, приуроченной к 100-летней годовщине начала национально-освободительной борьбы турецкого народа в городе Самсун, сообщает «Анадолу».

Он также подчеркнул, что уже более века в отношении Турции выдвигаются необоснованные утверждения, настойчиво игнорируются архивные документы и факты, а также та боль, которую пережил турецкий народ.

Турецкий лидер напомнил, что победа, одержанная турками-сельджуками тысячу лет назад в сражении при Малазгирте над византийцами, открыла нации двери в Анатолию. «История турецкой государственности насчитывает многие столетия. Мы прекрасно осознаем свою историю и имеем четкое представление о том, в каком направлении движемся», - сказал он.

По его словам, события последних шести лет доказали, что отношение к турецкому народу не изменилось. «Давление на Турцию не прекращается», - констатировал Эрдоган.

Президент отметил, что Анкара сохраняет бдительность, устраняя происки антитурецких кругов как внутри страны, так и за рубежом.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции прекрасно осознают, кто именно стоит за колебанием курса валют, повышением процентных ставок, ростом инфляции, антитурецкой атмосферой на международных рынках, скрытыми ограничениями и открытыми эмбарго, угрозами санкций, незаконными сделками.

«Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк 19 мая 1919 года отказался доверять тем, кто принял факт оккупации. Ататюрк продолжил борьбу, черпая силу у народа и Всевышнего. Мы следуем заветам Ататюрка и придерживаемся курса на сильную Турцию», - сказал президент.

Эльшан Рустамов, Э.Т.