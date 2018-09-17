Эрдоган прибыл в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Россию.

Самолет с главой Турции на борту приземлился в аэропорту Сочи в 14:05 по местному времени, сообщает Anadolu.

В Международном аэропорту Сочи Эрдогана встречали мэр города Анатолий Пахомов, члены протокольной службы МИД России и посол Турции в Москве Хусейин Дириоз.

В состав турецкой делегации входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, министры энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, казначейства и финансов Берат Албайрак, национальной обороны Хулуси Акар и торговли Рухсар Пекджан.

Президент Турции проведет встречу в формате один на один с главой России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в государственной резиденции.

По итогам встречи в расширенном формате лидеры примут участие в совместной пресс-конференции.

Стороны обсудят отношения Турции и России в сферах политики, экономики и энергетики и обменяются мнениями по поводу ряда актуальных вопросов региональной и международной повестки, главным образом касающихся ситуации в Сирии.

Ф.Багирова