Эрдоган: Падение курса турецкой лиры связано с отказом Анкары от требований США

Падение курса турецкой лиры является последствием отказа Анкары от выполнения требований властей США, проявивших неуважение к суверенитету Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

«Причина падения курса лиры – чисто политическая. Это свидетельство того, что сегодня ни одна страна не способна обеспечить свою полную политическую и экономическую безопасность», - сказал он, сообщает Anadolu.

По его словам, вначале власти считали, что причиной обесценивания турецкой лиры является неопределенность в период подготовки к досрочным президентским и парламентским выборам 24 июня в Турции.

«Однако оценивать с этой точки зрения последовавшие за этим процессы было бы нельзя. Тот факт, что в июле валютный курс не менялся, а в августе курс турецкой лиры к доллару резко упал до уровня 7TL/1$, свидетельствует о попытках подорвать стабильность экономики Турции», - сказал Эрдоган.

Подчеркнув, что его терпение иссякает, Эрдоган заявил, что Анкара не будет сидеть, сложа руки перед попытками давления извне.

По его словам, ответом Турции на попытки подорвать ее экономику посредством манипуляций на финансовом рынке должны стать рост экспорта, производства и занятости.

Эрдоган отметил, что все сбережения должны аккумулироваться в турецкой лире. При этом важно переводить активы из иностранной валюты в турецкую лиру.

«Обращаюсь к гражданам: доверяйте турецкой лире! Тем, кто не имеет дела с импортом и экспортом, не нужна иностранная валюта», - сказал он.

По его словам, в стране отсутствуют проблемы в сферах услуг, образования и здравоохранения - государство обеспечивает школы учебниками, и в Турции есть все лекарства в достаточных объемах.

Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция в скором времени преодолеет негатив в экономике: «Однако мы не забудем ни тех, кто пытался нажиться на проблемах, ни тех, кто проявил самоотверженность и поддержал Турцию в трудную минуту».

«Турция переживает сложный период. Именно в такие времена становится ясно, кто предает страну и народ, наживаясь на бедах соотечественников, а кто делает все возможное для роста производства и занятости, продолжая инвестировать в экономику. Мы узнаем о людях, которые ставят интересы Турции и народа выше личных интересов», - сказал Эрдоган.

Ф.Багирова