Эрдоган о жесткой реальности в затягивании процесса карабахского урегулирования

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в составе США, Россия и Франции избрали тактику затягивания процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и это – жесткая реальность.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по завершении визита в Азербайджан, сообщает CNN Türk.

«Посредники не проявляют чувствительности [в этом вопросе]. Поэтому, процесс урегулирования затягивается с 1992 года, то есть уже 26 лет», - отметил глава Турции.

«Главная миссия тройки посредников – это обеспечение безотлагательного возвращения оккупированных земель истинным хозяевам. Надеемся, что так или иначе в этом можно будет достичь успеха», - подчеркнул он.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под армянской оккупацией. Полного, безоговорочного и безотлагательного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана требуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Ф.Багирова