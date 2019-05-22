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ЕНП призвала власти Армении гарантировать независимость судебной системы

Сегодня в 11:46 ~ 1 минута на чтение 274
ЕНП призвала власти Армении гарантировать независимость судебной системы

Власти Армении должны гарантировать независимость судебной системы.

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал председатель Европейской народной партии Жозеф Дол.

«В контексте призывов к коренным реформам судебной системы Армении власти страны обязаны гарантировать, что при любых реформах независимость судебной системы как краеугольного камня демократического общества должна быть приоритетом. Верховенство закона и разделение власти должны уважаться», - отметил он.

Премьер Армении после решения суда Еревана об освобождении экс-президента Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике. В понедельник Пашинян в своем прямом эфире в Facebook заявил о готовности внести изменения в конституцию для проведения в стране судебной реформы.

«Настало время хирургического вмешательства. Все без исключения судьи должны быть подвергнуты проверке на соответствие занимаемой должности. Общество должно иметь полную информацию об имуществе, связях судей», - сказал Пашинян.

Ранее Европарламент и ПАСЕ также осудили действия Пашиняна.

А.С., Э.Т.

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