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EMIN в образе Хосе Мамедова снялся в клипе звезды проекта «Голос» - ВИДЕО

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 982
EMIN в образе Хосе Мамедова снялся в клипе звезды проекта «Голос» - ВИДЕО

Полуфиналист выходящего на Первом российском канале вокального проекта «Голос» Брендон Стоун снимает клип в столице Азербайджана.

Съемки клипа на песню «Строптивая» проходят в Sea Breeze – одним из героев видео станет народный артист Азербайджана EMIN, который появится в клипе в образе Хосе Мамедова, известного читателям 1news.az по клипу «Испания. Лето».

 

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

Главную женскую роль в клипе Б.Стоуна играет российская актриса Валерия Кожевникова, популярность которой принесла яркая и трагичная роль Дины Радовой в сериале канала «Россия-1» «Королева красоты».

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Хосе Мамедов в блокбастере «Испания. Лето» - ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.

982

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