EMIN в образе Хосе Мамедова снялся в клипе звезды проекта «Голос» - ВИДЕО

Полуфиналист выходящего на Первом российском канале вокального проекта «Голос» Брендон Стоун снимает клип в столице Азербайджана.

Съемки клипа на песню «Строптивая» проходят в Sea Breeze – одним из героев видео станет народный артист Азербайджана EMIN, который появится в клипе в образе Хосе Мамедова, известного читателям 1news.az по клипу «Испания. Лето».

Публикация от eminofficial (@eminofficial) 4 Июл 2018 в 9:01 PDT

Главную женскую роль в клипе Б.Стоуна играет российская актриса Валерия Кожевникова, популярность которой принесла яркая и трагичная роль Дины Радовой в сериале канала «Россия-1» «Королева красоты».

Публикация от Valeria Kozhevnikova (@valeria_kozhevnikova) 4 Июл 2018 в 10:01 PDT

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Ф.В, Г.Р.