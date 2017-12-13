EMIN отпраздновал день рождения в кругу звезд российского шоу-бизнеса – ФОТО

Свой очередной день рождения EMIN, следуя доброй традиции, отметил на сцене Crocus City Hall, где к нему присоединились звездные друзья и коллеги.

Концертную сцену с EMIN’ом разделили Полина Гагарина, Кети Топурия, Ани Лорак, Светлана Лобода и многие другие артисты.

Неожиданным и очень зажигательным стал дуэт с Алексеем Воробьевым, с которым именинника объединяет большая любовь к творчеству Элвиса Пресли. Кроме того, в рамках концерта впервые был представлен дуэт с Валерием Меладзе на песню Константина Меладзе «Осколки лета».

Поздравлять EMIN’а звездные друзья начали прямо на сцене: Максим Фадеев и Ани Лорак подготовили для артиста сюрприз, исполнив для него «Happy Birthday» вместе с залом.

После концерта EMIN пригласил звездных участников на after-party, где гостей вечера развлекал Хосе Мамедов - полюбившийся всем герой EMIN’а из клипа «Испания. Лето». В середине вечера он эпично уронил праздничный торт именинника, но спустя несколько минут в зал вынесли новый торт, и вечеринка продолжилась уже до самого утра.

Источник: Spletnik.ru