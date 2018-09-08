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EMIN, Максим Галкин и другие звездные отцы снялись в трогательном клипе Дениса Клявера – ВИДЕО

8 Сентября, 2018 в 18:01 ~ 1 минута на чтение 83071
EMIN, Максим Галкин и другие звездные отцы снялись в трогательном клипе Дениса Клявера – ВИДЕО

Популярный российский певец Денис Клявер представил клип на песню «Когда ты станешь большим», главными героями которого стали звездные отцы с детьми.

Героями клипа стали народный артист Азербайджана EMIN, Максим Галкин, Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Валерий Меладзе, Игорь Николаев, Юрий Стоянов, Оскар Кучера, Виталий Гогунский, Александр Пушной, Николай Валуев, Эдгард Запашный и другие.

Видео, в котором знаменитые папы обращаются к своим детям, растрогало пользователей социальных сетей до слез – просмотреть клип можно ниже.

В.Ф.

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