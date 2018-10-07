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Эльнур Гусейнов снялся в новом клипе полуобнаженным – ВИДЕО

Сегодня в 14:30 ~ 1 минута на чтение 1030
Эльнур Гусейнов снялся в новом клипе полуобнаженным – ВИДЕО

Дважды представлявший Азербайджан на «Евровидении», победитель вокального шоу «O ses Türkiye» певец Эльнур Гусейнов презентовал в сети видеоклип на трек «Dreamer» (Мечтатель).

Трек «Dreamer» написан самим Э.Гусейновым на слова солистки группы DiHaj Дианы Гаджиевой – музыкальным продюсером песни стал заслуженный артист Исфар Сарабский, для которого «Dreamer» стал новым экспериментом в электронной музыке, в которую он погрузился в последнее время.

Отметим, что сингл выпущен студией Epic Istanbul, являющейся официальным турецким подразделением Sony Music Entertainment  - режиссер видеоклипа, в ряде сцен которого Э.Гусейнов появляется полуобнаженным, Мустафа Озен.

В.Ф.

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