Эльмира Ахундова о Рафиге Алиевой: «Мне ее очень не хватает…»

К годовщине со дня ухода Рафиги Алиевой

Хрупкая, миловидная женщина с короткой стрижкой, мягко обрамляющей ее лицо, сидит в кресле. В одной руке – книга, другая подпирает подбородок, немного приподнятый кверху. Глаза доброжелательно устремлены на нас, улыбка светлая, задумчивая. Весь облик этой прекрасной женщины дышит покоем и вдохновением…

Мемориальный комплекс, созданный народным скульптором Азербайджана Натиком Алиева и заслуженным художником, архитектором Шамилем Буксаевым, посвящен памяти видного ученого-химика, заслуженного деятеля науки, академика Рафиги Алирза гызы Алиевой. Сегодня он был открыт в бакинском Пантеоне при большом скоплении научной и творческой общественности. А завтра исполнится ровно год, как Рафига ханым покинула этот бренный мир, оставив после себя ценное научное наследие, многочисленных учеников и большую дружную семью, которая свято чтит ее память…

Дорога память о Рафиге ханым и для меня, так как мне посчастливилось многие годы общаться с этой неординарной женщиной и полюбить ее на всю жизнь. Очень рада, что сумела уговорить Рафигу Алиеву и она написала воспоминания специально для моего многотомника «Гейдар Алиев. Личность и эпоха».

Сегодня, в преддверии 95-летия общенационального лидера, эти воспоминания особенно ценны и актуальны.

… Я долго уговаривала Рафигу Алиеву написать или наговорить на диктофон воспоминания о великом брате. Рафига ханым – человек очень скромный и сомневающийся, как все подлинные интеллигенты, – несколько раз отказывалась от этой идеи. «Между мной и братом большая разница в возрасте, - говорила она, словно оправдываясь, - и вообще дистанция огромного размера. Кому будут интересны мои детские воспоминания? Да и не помню я ничего особенного».

С большим трудом мне удалось добыть у нее несколько страничек воспоминаний о нахчыванском периоде жизни семьи Алиевых. И эти страницы стали ценным приобретением для моей книги, так как были освещены искренним и теплым светом любви к брату – Гейдару Алиеву. Впоследствии воспоминания дополнялись, обрастали новыми интересными подробностями, которыми Рафига ханым все более охотно делилась со мной.

Вот некоторые выдержки из воспоминаний Рафиги ханым. Они позволяют понять, в том числе, и истоки формирования ее собственного характера, которые впоследствии привели ее на самую вершину большой науки.

« … Гейдар с детства был особенным ребенком, всегда находился в центре внимания, в атмосфере всеобщей любви и обожания. Знаете, мама, которая очень любила всех детей в нашей большой семье, просто обожала Гейдара, выделяла его, гордилась им, ставила нам, младшим, в пример. И это отношение не вызывало у нас ревности, а автоматически переходило и к нам тоже. Мы боготворили брата.

Хотя мы и жили вдали от роскоши, но зато уюта и духовной теплоты хватало. Наш дом можно было назвать обжитым, его согревало трепетное человеческое дыхание. В Нахчыване зимы случались очень холодные, быт был не из легких, но в нашей семье всегда присутствовал дух оптимизма, труда, борьбы и, наконец, любви.

Важнейшие заботы по уходу за детьми и воспитанию легли на плечи мамы, потому что отец очень много работал. Но, несмотря на это, воспитание детей и было тем первейшим общим интересом наших родителей, который служит связующим элементом семьи.

…Дом, в котором мы жили, был невелик. Но место для занятий и дружеской беседы мы всегда находили. А за обязательным 5-часовым чаепитием за столом шел, как правило, живой, интересный разговор. Гейдар очень много читал, увлекался театром, живописью, был разносторонне талантливым юношей. Поэтому общаться с ним всегда было интересно».

Рафига ханым вспоминает, что в 1943 году, после смерти отца, Гейдар Алиев фактически стал главой семьи. Этого совсем молодого еще человека, рассказывала мне Рафига ханым, отличали редкая, не по годам, степенность и строгость, так что фамильярничать с ним решился бы не каждый. А когда Гейдар Алиевич начал работать в НКВД, то держался так, что даже милиционеры его побаивались. Завидев Гейдара, они старались подтянуться.

«Правда, в кругу семьи или в компании близких ему друзей эта напускная строгость спадала. В эти моменты брат бывал самым приятным собеседником – остроумным, полным юмора, умевшим смеяться от всей души. А его голубые глаза искрились от веселости… Между мной и братом была большая возрастная разница. Обычно такая разница создает пропасть между людьми. Но мы всегда прекрасно общались. Часто беседовали на литературные темы. При этом он всегда оставался для меня старшим. Брат был человеком прекрасной души, большого ума и знаний. Он оказал большое влияние на наше развитие, открыв для нас новые горизонты. О чем бы он ни рассказывал, все казалось интересным и увлекательным».

По признанию Рафиги Алиевой, Гейдар в полном смысле слова заменил ей отца. Девушка всегда ощущала на себе пристальное внимание старшего брата. Он сыграл определяющую роль в выборе профессии, в ее поступлении на химический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне – БГУ)

«Он направлял меня, требуя, чтобы я не сбавляла темп, продолжала над собой работать, двигалась вперед по стезе науки. Он гордился нашими успехами, мечтал, чтобы все дети в семье стали образованными людьми, заняли достойное место в обществе. Чтобы их ценили и уважали не из-за того, что их брат занимает высокое положение во властных структурах, а из-за них самих.

Гейдар всегда являлся для меня примером, которому я старалась следовать, я училась у него человечности, внимательному отношению к людям, трудолюбию, скромности и огромной любви к родной земле».

* * *

Вышесказанные слова действительно гармонировали со скромным образом жизни Рафиги ханым и ее семьи, которая никогда не выставляла напоказ свое родство с первым лицом Азербайджана. Я часто наблюдала, как, приглашенная на прием по случаю государственного праздника какого-то из зарубежных государств, Рафига ханым скромно стояла в сторонке и никогда первая не подходила к Гейдару Алиеву. Хотя, наверное, в силу огромной занятости последнего не имела возможности часто видеть его и общаться. Но она никогда не позволяла себе никакой фамильярности, даже в отношениях с собственным братом. И Гейдар Алиевич, зная о невероятной скромности Рафиги ханым, увидев ее, сам подзывал к себе, ласково обнимал и они несколько минут о чем-то беседовали…

Вообще удивительная семья! Я, например, по роду журналистской деятельности не раз общалась и брала интервью у известного государственного деятеля Рафика Халафова, однако не знала, что он является зятем Гейдара Алиева, супругом его младшей сестры Рафиги. Когда писала статью к юбилею Рафика Расуловича (к сожалению, он рано ушел из жизни в октябре 1998 года), отметила в ней: «Ни до, ни после прихода Г.Алиева к руководству страной он не афишировал эту близость, не кичился своим родством с первым лицом республики, напротив, единственной привилегией этого родства было чувство величайшей ответственности, с каким Рафик муаллим относился к тем сферам деятельности, которые в разные годы доверял ему Гейдар Алиев».

Так же воспитали Рафига ханым и Рафик муаллим своих детей. Каждый из них стал профессионалом, специалистом в избранной ими области, однако никто не сможет сказать, что они достигли успеха благодаря родству с великим политиком. Скорее, порой успехи доставались вопреки. Особенно в тот период, когда Михаил Горбачев стал преследовать Гейдара Алиева и всех членов его семьи. В 1989 году сняли с работы Рафика Халафова со стандартной формулировкой «по собственному желанию», отказывались принять в аспирантуру его дочь Севиндж Халафову, у которой в институте была Ленинская стипендия и которая окончила вуз с красным дипломом, чинили всяческие препоны в работе самой Рафиге Алиевой, которая к тому времени уже была известным далеко за пределами республики ученым-химиком.

Ну, а когда встал вопрос о возвращении опального Гейдара Алиева на родину, Рафига Алиева и ее супруг стали самыми горячими сторонниками этой идеи. Более того, именно младшая сестра в какой-то момент оказалась тем человеком, который переборол его сомнения и утвердил в мысли о необходимости возвращения. Вот когда Рафиге ханым понадобились сила воли и непреклонность в достижении цели, некогда воспитанные в ней ее выдающимся братом.

А дело было так. Впрочем, послушаем рассказ самой Рафиги ханым:

«10 мая 1989 года мы приехали к Гейдару вместе с дочкой Фахрией и сыном Рауфом. Он тогда жил с дочерью Севиль и ее семьей в доме по улице Алексея Толстого. Представьте себе, мы почти целый день провели с ним вместе, и за это время никто не постучал в дверь, никто, кроме родных, не позвонил, чтобы поздравить его с днем рождения. Конечно, ему было обидно. Нелегко сознавать, что люди, которые возвысились благодаря тебе, поднялись на самые вершины власти, могут оказаться такими трусливыми и неблагодарными.

Гейдар тогда осунулся, похудел после болезни, вообще чувствовал себя в Москве неуютно в энергетическом плане. Помню, мы с ним после обеда уединились, и я стала уговаривать его вернуться на родину. Убеждала его: «Мы же как-то живем, справляемся с ситуацией, значит, и у тебя получится». Он сначала удивился моим словам: «Как же я могу вернуться, в каком качестве?». Он был настроен пессимистически: мол, я уже свое отработал. «Ты просто вернись на родину, - возражала я, - не обязательно при этом занимать какие-то должности, кому-то что-то доказывать. Просто вернись - и все…».

Он спросил у меня мнение моего супруга, Рафика Халафова. К тому времени почти всех моих родных сняли с работы, братьев – и Джалала, и Агиля, и даже находящегося в почтенном возрасте академика Гасана Алиева – подвергали моральному террору, писали против них грязные заказные статьи в республиканской и союзной прессе. Поэтому Гейдар не хотел своим возвращением еще более усугублять ситуацию. Но я категорично заявила, что и Рафик Халафов, и мои братья, несмотря на угрозы и давление, несмотря на риск, сделают все, от них зависящее, чтобы Гейдар Алиев мог вернуться в Азербайджан.

Я продолжала настаивать на его возвращении, говорила, что и я, и Рафик считаем: в это нелегкое для нации время ему необходимо быть рядом со своим народом. Мне было тяжело видеть его таким одиноким, ослабевшим физически, и я верила в то, что на родине Гейдар будет ощущать себя совершенно иначе. Конечно, и здесь его ожидал не рай. Но зато здесь его ждали родные, любящие всем сердцем люди. И не только братья и сестры. Возвращения Гейдара Алиева ждал весь азербайджанский народ, что и показали последующие события. Думаю, что в тот весенний день – день его рождения – я смогла переломить сомнения брата, вдохнуть в него веру и надежду в лучшие дни…

Я горжусь тем, что моя семья в это нелегкое для брата время заняла принципиальную позицию и способствовала возвращению Гейдара Алиева на родину».

А я горжусь тем, что смогла поближе узнать и полюбить эту неординарную женщину – хрупкую, мягкую, но, если понадобится, сильную как сжатая струна. Рафига ханым была очень внимательным человеком, вместе со своими дочерьми она приходила на все мои презентации, присутствовала на моем юбилее и всегда радовалась моим успехам. Когда я встречала ее на каком-нибудь мероприятии или на даче в Загульбе, всегда подходила, обнимала ее, расспрашивала о здоровье. И сегодня, когда Рафига ханым ушла, мне ее очень не хватает. Не хватает ее одобрения, ее доброжелательных советов и участия, ее похвалы. Не хватает ее умного лучистого взгляда и мягкой улыбки. Не хватает ее удивительной интеллигентности…

Я всегда буду помнить о вас, дорогая Рафига ханым, и гордиться нашей дружбой.

Да что там я: о Рафиге Алиевой, создавшей целую школу и обогатившей любимую науку ценными исследованиями, будет всегда помнить весь Азербайджан.

Allah rəhmət eləsin!

Эльмира Ахундова

Писатель-публицист, лауреат Государственной премии Азербайджана