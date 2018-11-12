Эльмар Мамедъяров о важности разрешения конфликта на основе принципов международного права и резолюций Совбеза ООН

В рамках официального визита в Польшу глава МИД АР Эльмар Мамедъяров встретился с главой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, после встречи Эльмара Мамедъярова с польским министром один на один, стороны продолжили переговоры при участии делегаций.

Представив информацию о процессе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Эльмар Мамедъяров отметил важность разрешения конфликта на основе принципов международного права и резолюций Совета безопасности ООН.

Подчеркнув необходимость вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель, Эльмар Мамедъяров выразил благодарность Польше за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров, говоря о важных энергетических и инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, подчеркнул особую значимость Южного газового коридора.

Глава МИД Польши высоко оценил нынешнее состояние отношений между двумя странами.

Он отметил, что Польша поддерживает сотрудничество Европейского Союза со странами Восточного партнерства, и подчеркнул заинтересованность его страны в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Министры обсудили также вопросы взаимных визитов, увеличения товарооборота и расширения договорно-правовой базы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.