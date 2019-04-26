Эльхан Мамедов: «Судя по всему, Аяз Гулиев хочет связать свою судьбу со сборной России»

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов в разговоре с российскими журналистами высказался о возможности привлечения в ряды сборной Азербайджана полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева.

«У него отец – азербайджанец, мы хорошо знакомы, пару лет назад встречались, - приводит 1news.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс» слова Эльхана Мамедова, - Всегда говорили, что двери нашей сборной для Аяза открыты. Мы с ним не раз обсуждали эту тему. Но, судя по всему, он хочет связать свою судьбу со сборной России. Что касается недавнего инцидента, который произошел с Аязом – он не должен допускать таких эмоциональных взрывов. Дело Кокорина и Мамаева в данном случае – пример.

К счастью, у нас такой ситуации не было. Думаю, их случай – индивидуальный. Очень жаль, что это произошло с такими футболистами. Это игроки, на которых смотрят дети, у нас тоже многие тоже болеют за сборную России. Я им желаю, чтобы черная полоса закончилась. Но они ее создали сами себе», - сказал он.

Теймур Максутов