Эльхан Мамедов об открытии футбольной академии в Гяндже – ВИДЕО

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов в прошедшие выходные побывал в Товузе и Гяндже, где провел ряд встреч, и обсудил открытие футбольных академий в этих городах.

В частности, в рамках визита в Гянджу Эльхан Мамедов вместе с представителями Исполнительной власти города посетил стадион, где осмотрел и запасные поля.

«В Гяндже будет создана футбольная академия, - приводит 1news.az со ссылкой на «Кяпяз ТВ» слова Эльхана Мамедова, - На этот счет уже даны соответствующие поручения со стороны руководства АФФА. В связи с этим мы подготовим необходимые отчеты. Мы должны знать, сколько спортивных школ функционирует в Гяндже, где можно создать инфраструктуру. И на очередном заседании Исполнительного комитета мы предоставим необходимую информацию.

Эльхан Мамедов также выразил надежду, что в ближайшее время свое решение найдет вопрос с ремонтом основной арены стадиона. «Но до этого времени будут построены тренировочные поля, на которых смогут тренироваться дети».

Во время визита на стадион Эльхан Мамедов встретился с фанатами «Кяпяза», и выслушал их пожелания. «Кяпяз» несколько лет назад довольно успешно выступал в премьер-лиге, и даже пробился в Лигу Европы. Но сейчас всю работу необходимо начать с самого начала. Мы хотели бы, чтобы «Кяпяз» играл в премьер-лиге. Но для этого необходимо отвечать всем необходимым требованиям», - сказал он.

Теймур Максутов