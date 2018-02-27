1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Экс-супруга Самеда Самедова рассказала о трагической смерти их сына – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 11:20 ~ 2 минуты на чтение 1019
Экс-супруга Самеда Самедова рассказала о трагической смерти их сына – ФОТО – ВИДЕО

Экс-супруга народного артиста Самеда Самедова Зарифа ханум рассказала в интервью программе «Xəzər Magazin» о браке с певцом и трагической смерти их сына Эмина.

На интервью Зарифа ханум решилась после заявления С.Самедова, сделанного в программе «5/5», где он вскользь рассказал о первом браке и разводе, подчеркнув, что его первый сын умер в возрасте 24 лет.

«Мы были соседями - мне было 16 лет, а он только вернулся из армии, был на тот момент очень бедным. Я сбежала с ним, создали семью, а через 9 месяцев я родила сына», - рассказывает Зарифа ханум, подчеркивая, что брак с С.Самедовым продлился 5 лет, после чего она вновь вышла замуж.

Экс-супруга народного артиста отмечает, что после развода певец полностью отдалился от сына, отказавшись от него.

«Однажды я отправила сына к отцу, дверь открыла его новая жена и с порога заявила: «Что произошло? Твой отец стал известным и ты сразу объявился?». Самед был дома, но не вышел к сыну», - отмечает Зарифа ханум в интервью «Xəzər Magazin».

«Мой сын служил в армии, был участником военных действий, вернувшись, начал работать. Он умер, защищая честь девушки, получив 47 ножевых ранений. На три дня со смерти сына Самед пришел в красном пиджаке…» - рассказывает экс-супруга народного артиста.

В свою очередь, 72-летний С.Самедов, отвечая на вопросы программы «Xəzər Magazin», связанные со смертью сына и экс-супругой, отметил следующее: «Сегодня я на вершине, являюсь народным артистом. Ее, мать Эмина, имя которой не хочу называть, я не видел более 20 лет…». 

Ф.В, Г.Р.

1 019

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net