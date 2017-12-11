Ее слова – краски: глухая девушка из Азербайджана говорит картинами - ВИДЕО

Диана Тахмазова из Азербайджана с детства страдает нарушением слуха и речи, но это не помешало девушке стать успешной. С детства она рисует, и ее полотна покупают в Азербайджане и за рубежом.

Диана Тахмазова с рождения не слышит и не может говорить. Свои мысли и чувства девушка выражает в картинах. В каждой работе – доброта и спокойствие.

«Искусство для меня – все. Могу во сне увидеть что-то и, проснувшись, нарисовать. Рисовать нужно неустанно, глазами, сердцем», – уверена художница.

У Дианы - большая семья, которая поддерживает ее во всем. Хотя сначала диагноз девочки был для родных ударом.

«У меня был большой стресс, когда я узнала, что моя девочка никогда не заговорит. Когда прошли годы, я поняла, что у Дианы свой мир и творческий потенциал, не имеющий границ. Она очень трудолюбивая. Я очень обрадовалась, увидев ее первую работу, потому что у девочки появилось любимое дело», – сказала мама Яхшы Тахмазова.

Героев для портретов Диана часто находит в соцсетях. «Эту девочку зовут Наташа. Посмотрите, какие красивые и выразительные глаза. Увидев эту картину по «Скайпу», мама Наташи была удивлена и попросила передать ее. Они обещали, что приедут в Баку и обязательно свяжутся со мной», – рассказала Диана Тахмазова.

О художнице пишут в газетах и журналах. Она участвует в выставках, а ее мастерство и стиль высоко оценивают специалисты.

«Ей нравится дарить свои работы. Когда человек любит свое дело, тогда обязательно что-то будет получаться. Готовимся к очередной выставке, которая пройдет в Японии. В список участников попала и Диана», – сказал председатель общественного объединения «Международное общество инвалидов» Таир Худиев.

У Дианы есть и собственный сад – во дворе дома она посадила цветы и деревья, а плоды можно будет увидеть на натюрмортах. Девушка окончила художественное училище имени Азиза Азимзаде, в этом году готовится поступать в Государственную Академию художеств.

Источник: mir24.tv