Джеймс Бонд, Фредди Меркьюри и Гарри Поттер на улицах Баку - ФОТО - ВИДЕО

В связи с подготовкой к финалу Лиги Европы, который пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе, Организационный комитет приступил к реализации интересной компании.

Как известно, в финале сыграют два лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси».

Начиная со вчерашнего дня и до 29 мая по улицам Баку будут ходить известные английские персонажи. Среди них Джеймс Бонд, Королева Великобритании Елизавета II вместе со своей охраной, легендарная рок-группа «Битлз», известный комик Чарли Чаплин, вокалист «Queen» Фредди Меркьюри, герои фэнтези «Алиса в стране чудес», Гарри Поттер и друзья, знаменитый английский герой сказок – Робин Гуд, великий драматург Уильям Шекспир, а также Шерлок Холмс и другие.

Вчера парад начали с «Порт Баку» и продолжился у Кукольного театра, далее по улице Низами и до «Гоша Гала». Герои парада были с интересом встречены жителями Баку.

В следующие дни герои снова появятся на улицах Баку, что станет сюрпризом для жителей города. Последней остановкой английских героев 29 мая станет Бакинский Олимпийский стадион, где и пройдет лондонское дерби.

Теймур Максутов