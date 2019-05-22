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Джейхун Байрамов выведен из состава коллегии Минобразования

Сегодня в 13:20 меньше минуты на чтение 967
Джейхун Байрамов выведен из состава коллегии Минобразования

20 мая премьер-министр Новруз Мамедов внес изменения в постановление Кабинета министров «О составе коллегии Министерства образования Азербайджанской Республики».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Кабмина, в соответствии с изменениями имя Джейхуна Байрамова удалено из раздела «председатель коллегии».

Состав членов коллегии представлен в следующей редакции:

Заместитель министра образования Азербайджана;

министр образования Нахчыванской Автономной Республики; 

руководитель аппарата Министерства образования Азербайджана; 

заместитель руководителя Аппарата министерства образования.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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