Джейхун Байрамов выведен из состава коллегии Минобразования

20 мая премьер-министр Новруз Мамедов внес изменения в постановление Кабинета министров «О составе коллегии Министерства образования Азербайджанской Республики».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Кабмина, в соответствии с изменениями имя Джейхуна Байрамова удалено из раздела «председатель коллегии».
Состав членов коллегии представлен в следующей редакции:
Заместитель министра образования Азербайджана;
министр образования Нахчыванской Автономной Республики;
руководитель аппарата Министерства образования Азербайджана;
заместитель руководителя Аппарата министерства образования.
Эльшан Рустамов, Э.Т.