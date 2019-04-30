Джейхун Байрамов встречается с родителями студентов АГНА, погибших 10 лет назад в результате теракта – ФОТО

Министр образования Джейхун Байрамов встречается с родителями студентов, погибших 10 лет назад в результате террористического акта в Азербайджанской государственной нефтяной академии – АГНА (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности).

Следует отметить, что на уровне министерства такая встреча проходит впервые.

Джейхун Байрамов на своей странице в Facebook напомнил, что сегодня минует 10 лет со дня террористического акта, учиненного в учебном заведении.

«Это трагическое событие призывает нас сказать «Нет» террору, еще больше разделять общечеловеческие ценности, которые нас объединяют», - указал он, выразив соболезнования семьям погибших.

Напомним, что в результате теракта погибли 12 человек, 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Практически все погибшие были застрелены в упор.

В ходе следствия было установлено имя убийцы. Им оказался гражданин Грузии Фарда Гадиров, застрелившийся после совершения преступления.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были задержаны и сообщники Ф.Гадирова.

Как установило следствие, заказчиком теракта является армянин Мардун Григорьевич Гумашьян (1951 года рождения), проживавший в Грузии. По линии Интерпола М.Гумашьян объявлен в международный розыск.

Приговором Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года сообщники Ф.Гадирова – Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов – приговорены к пожизненному заключению, Ариз Габулов – к 11 годам лишения свободы.

После трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому семьям погибших и раненых была выделена единовременная материальная помощь – семьям погибших в размере 30 тысяч манатов, тяжелораненым – 15 тысяч манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.