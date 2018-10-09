Двое турецких военнослужащих стали шехидами, 3 человека получили ранения

В результате ракетной атаки террористов шехидами стали 2 турецких военнослужащий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на HaberTurk, террористы РПК с территории Северного Ирака выпустили две ракеты в направлении горы Гювен, где находились турецкие военнослужащие.

В результате атаки шехидами стали военнослужащий и гражданское лицо.

Еще четыре человека, из которых 3 были военнослужащими, получили ранения.

Раненые были доставлены в больницу.

К сожалению, спасти одного из них не удалось. Получивший тяжелое ранение военнослужащий умер на операционном столе.

Р.Д., И.А.