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Двое турецких военнослужащих стали шехидами, 3 человека получили ранения

Сегодня в 22:00 ~ 1 минута на чтение 312
Двое турецких военнослужащих стали шехидами, 3 человека получили ранения

В результате ракетной атаки террористов шехидами стали 2 турецких военнослужащий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на HaberTurk, террористы РПК с территории Северного Ирака выпустили две ракеты в направлении горы Гювен, где находились турецкие военнослужащие.

В результате атаки шехидами стали военнослужащий и гражданское лицо.

Еще четыре человека, из которых 3 были военнослужащими, получили ранения.

Раненые были доставлены в больницу.

К сожалению, спасти одного из них не удалось. Получивший тяжелое ранение военнослужащий умер на операционном столе.

Р.Д., И.А.

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