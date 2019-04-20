Два азербайджанских борца возглавили мировой рейтинг

Азербайджанские борцы Джабраил Гасанов (79 килограммов) и Эльдениз Азизли (65 килограммов) возглавили мировой рейтинг, сформированный Объединенным миром борьбы (UWW) по итогам чемпионата Европы, прошедшего недавно в Бухаресте (Румыния), сообщает Sputnik Азербайджан.

В активе вольника Гасанова, завоевавшего золотую медаль в Бухаресте, 60 очков и он делит первое-второе места с чемпионом мира из США Кайлом Дейком. Третье место в этом весе занимает россиянин Ахмед Гаджимагомедов, в активе которого 57 очков. Напомним, что Гаджимагомедов должен был бороться с Гасановым в финале чемпионата Европы, но не смог выйти на схватку из-за травмы.

Борец греко-римского стиля Азизли, выигравший на континентальном первенстве бронзовую медаль, набрал 76 очков и опережает своего ближайшего преследователя Жоламана Шаршенбекова (Кыргызстан) на 39 очков. Третьим здесь является турок Экрем Озтурк, в активе которого 35 очков.

Что касается остальных ведущих азербайджанских борцов, то трехкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Гаджи Алиев (65 килограммов) с 22 очками занимает восьмое место, вольник Шариф Шарифов (92 килограмма) с 20 баллами располагается на 11 строчке.

Бронзовый призер европейского первенства по греко-римской борьбе Талех Мамедов (63 килограмма) с 28 очками поднялся на пятое место, "классик" Расул Чунаев (72 килограмма) имеет в активе 25 очков и удерживает восьмое место, а серебряный призер чемпионата Европы Ислам Аббасов (87 килограммов) с 40 баллами поднялся на четвертое место.

В общей сложности в первую двадцатку мирового рейтинга входят 11 азербайджанских борцов.

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