From US with love: Душевная ностальгия Руслана Агабабаева – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az интервью с проживающим в США азербайджанским музыкантом Русланом Агабабаевым, активно пропагандирующим азербайджанскую музыку в мире.

Музыка в жизни Руслана Агабабаева была со дня его появления на свет – все родственники по материнской линии музыканты, прививавшие ему любовь к музыкальному искусству с пеленок – к примеру, первым его педагогом был дядя Робсон Ефраимов.

«К тому, что я стал музыкантом, приложили свои усилия родные, но все происходило естественно, мне никогда ничего и никто не навязывал. В нашем доме не только всегда звучала музыка, но и играли на музыкальных инструментах – на фортепиано и азербайджанских национальных инструментах. Также я постоянно посещал концерты и джазовые фестивали, всегда очень увлекался джазом», - рассказывает в интервью 1news.az Р.Агабабаев.

Музыкант рассказывает, что воспитывался не только на классической и джазовой музыке, но и изучал с помощью дяди мугам: «Посещал клуб народных инструментов, где освоил азербайджанскую народную музыку – она у меня в крови».

Говоря о том, как менялись его музыкальные предпочтения с возрастом, Р.Агабабаев отмечает следующее: «Они постоянно меняются, но в целом это, конечно же, классическая музыка. Но все зависит от моего настроения и душевного состояния. К примеру, я не только слушаю, но и играю и исполняю джаз, параллельно создаю и симфоническую музыку».

На написание музыки Р.Агабабаева вдохновляют современные произведения – музыкант постоянно знакомится с новыми авторами, но при этом никогда не забывает о классической музыке: «Я слушаю очень много разножанровых произведений, меня вдохновляет музыка. Особенно выделил бы этническую музыку народов мира, которая выделяется своим колоритом и очень интересна мне. Стараюсь всегда находить новых музыкантов, создающих что-то новое, не похожее на то, что было написано и сыграно кем-то ранее. Такая музыка – один из источников моего вдохновения».

Лучшим вдохновением Р.Агабабаев называет музыкальные импровизации, которые рождаются им во время игры с музыкантами на сцене: «Импровизационная музыка это нечто невероятное, особенно когда ты на сцене с по-настоящему хорошими музыкантами. В целом же, музыка для меня это очень важный элемент моей жизни. Это словно вода для рыбы, и я в музыке как рыба в воде».

Музыкант отмечает, что, сколько себя помнит, столько он был напрямую связан с музыкой, начав играть на перкуссионных инструментах с трех лет – с раннего детства учился игре на нагаре, пел песни, а затем начал играть на фортепиано.

«Я всегда знал, что буду музыкантом и никогда не представлял себя вне музыки в какой-то другой сфере. Моя мечта, за которой я уверенно следовал, сбылась. Для меня выбор своего будущего, связанного с музыкой, был настолько естественен, что меня удивляло, как сверстники не могут определиться со своей профессией, не понимая своего предназначения. Я же изначально шел, иду и продолжу идти по музыкальному пути – и всегда буду относиться к музыке серьезно», - отмечает Руслан Агабабаев.

До поступления в консерваторию он учился в музыкальной школе в Центре культуры имени Шахрияра у Ольги Коменчук, являющейся сегодня педагогом его дочери.

Вспоминая годы, проведенные в Баку, где родился и вырос, он рассказывает следующее: «В солнечной столице Азербайджана всегда звучала хорошая музыка, и жили хорошие музыканты, также к нам всегда приезжали хорошие музыканты. Здесь я закончил среднюю и музыкальную школу, после чего поступил в консерваторию, где обучался у легендарной личности – профессора Эльмиры Сафаровой. Ее школа оставила свой определенный отпечаток на моем творчестве и в очень многом мне помогла».

В 1997 году Р.Агабабаев переезжает в США, где продолжает получать музыкальное образование по джазу и композиции в New School University – джазу он обучается у Рона Картера, Брюса Барса, а композиции – у Дэвида Лоуба и Дэвида Делтредиджа.

«Америка встретила меня тепло, но естественно были и сложности. Как приехал сразу начал работать, так как без работы здесь не получается – элементарно нужно было платить за аренду квартиры и т.д. Работать я начал, будучи старшеклассником, в Баку и помогал семье, играя на концертах и свадьбах, аккомпанируя таким звездам как Бриллиант Дадашева и Ильгар Мурадов. В Штатах мои знакомые и друзья знали, что я приезжаю, и помогли мне с работой. Параллельно получал образование, писал и исполнял написанное».

Руслан Агабабаев отмечает, что музыка – это состояние его души, называя ее молитвой и временем благодарности: «Главное – создавать и исполнять музыку от души и для души, иначе просто невозможно, все может превратиться в ад. Нам всем нужно платить по счетам и поэтому периодически делается что-то на заказ, но к подобному я отношусь очень выборочно и в целом все делаю от души и для души, делаю только то, что приносит мне наслаждение».

Говоря о том, как рождается его музыка, Руслан Агабабаев подчеркивает, что все начинается с идеи: «Идея и желание, под которые постепенно подбираются ноты. Рождается музыка и в импровизациях, а источником вдохновения для меня служат мир, его красоты, люди, дети, любовь, поэзия. К примеру, поэма Шахрияра «Heydər babaya salam» вдохновила меня на написание одноименной кантаты».

Музыкант отмечает, что одним из источников его вдохновения также является любовь к родине и ностальгия: «Ностальгия по родному городу, музыке, всему родному и любимому. Душевная ностальгическая боль была у меня всегда. Да, я понимал, что Америка – это большие надежды, профессиональное образование, что здесь я еще больше раскроюсь как музыкант и композитор, но ностальгия меня не покидает. Поэма Шахрияра пронизана ею, что дало мне еще больше вдохновения для написания кантаты «Heydər babaya salam», ария из второй части которой под названием «Yalan dünya» - одна из самых любимых и дорогих мне работ».

Рассказывая о любимых работах, Р.Агабабаев также особенно выделяет «Письмо Йоссела Раковера», написанное им для легендарной скрипачки Нины Бейлиной и посвященное Холокосту: «Вдохновение черпал в книге «Йоссел Раковер говорит с Богом». Это очень сложная и философская тема, в которую я в момент написания музыки ушел с головой. Когда пишу музыку, порой забываю о еде, так как бываю полностью поглощен работой».

Руслан Агабабаев старается всячески пропагандировать азербайджанскую музыку за рубежом: «Занимаюсь этим с самого первого дня жизни в Америке. Это не какая-то определенная задача, план или работа, этого требует моя душа. И мне очень приятно, когда иностранцы подходят и интересуются нашей музыкой, на что я с гордостью отвечаю «это азербайджанская музыка». Здесь мной движет любовь к родине, и очень хочу, чтобы об азербайджанской музыке знали как можно больше людей. Я никому ее не навязываю, все происходит естественно, и мне приятно, что через меня многие в Штатах узнают о прекрасной азербайджанской музыке».

Р.Агабабаев отмечает, что через все его творчество проходит линия азербайджанских мелизмов и мугам: «Это касается как композиторской, так и исполнительской деятельности, в моем творчестве всегда есть и будет азербайджанская музыкальная интонация. Азербайджанский фольклор – это национальное достояние, настоящее золото, наша сокровищница. Наш фольклор – один из самых красивых в мире, и он у меня – азербайджанского горского еврея – в крови, как и любовь к мугаму. И говоря о пропаганде азербайджанской музыки за рубежом, скажу, что я это делаю от души и хочу, чтобы ее слышало и полюбило как можно больше людей».

Возвращаясь к кантате «Heydər Babaya salam», музыкант подчеркивает, что она ему очень дорога: «Это крупная музыкальная форма, над которой я трудился более года. Это была очень интересная и кропотливая работа, так как я занимался не только написанием музыки, но и оркестровкой. Это была определенная часть моей жизни, которую я посвятил исключительно проекту. Рад тому, что в моей творческой биографии есть такое произведение, которое мне бы очень хотелось, чтобы исполнялось чаще. Да, это очень сложно, так как там должен быть задействован хор, ханенде, множество музыкантов, играющих на национальных инструментах, симфонический оркестр под управлением Фуада Ибрагимова. Очень многое вложил в это произведение, которое, надеюсь, займет достойное место в библиотеке азербайджанской музыки – как получилось судить слушателям».

Отметим, что кантата «Heydər Babaya salam» прозвучала на закрытии Международного фестиваля мугама в 2015 году, а в марте 2019 года Р.Агабабаев представил в столице Азербайджана очередной проект – мюзикл «Маленький принц»: «Это новый интересный этап в моем творчестве, предложение о работе над мюзиклом я получил весной 2016 года, но согласился не сразу, а лишь тщательно обдумав и вновь перечитав эту замечательную и глубоко философскую книгу Антуана де Сент-Экзюпери.

Это был первый мюзикл, созданный Р.Агабабаевым, и, по словам музыканта, работать над этим проектом было не просто именно по причине философии, заложенной в книге, его нужно было сделать в формате мюзикла, доступного зрителям любого возраста: «Важно, чтобы мюзикл не только нес определенный месседж, но и был интересным и развлекательным. Для меня важно, чтобы каждый, вне зависимости от возраста, кто посетит мюзикл, вынес для себя жизненный урок. Также я поставил целью сделать нечто в бродвейском стиле, чего ранее в Азербайджане не было. Вроде бы все получилось – по отзывам зрителей, было не скучно и интересно, приятно, что эта моя работа была встречена очень тепло».

Режиссером мюзикла «Маленький принц» выступила Джаннет Салимова, автор либретто – Ильгар Фахми. По словам Р.Агабабаева, команда, работавшая над проектом, была сплоченной: «Все было основано на взаимопонимании и взаимоуважении. Каждый из нас делал свою работу от души и в итоге сделал ее наилучшим образом. Очень хочется, чтобы в будущем мюзикл был переведен на иностранные языки и отправился на гастроли по миру».

В своем интервью 1news.az Руслан Агабабаев выразил также благодарность за всестороннюю поддержку вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой: «Без ее поддержки мюзикл не был бы организован на таком уровне. Спасибо Лейле ханум за все, что она делает».

Руслана Агабабаева в социальных сетях и СМИ называют музыкальным преемником легендарного азербайджанского музыканта Вагифа Мустафазаде, на что он отвечает следующее: «Очень люблю его творчество, но моя музыка немного отличается от того, что делал он. В творчестве В.Мустафазаде я черпаю вдохновение и довольно часто играю его произведения. Помимо меня есть и другие прекрасные азербайджанские пианисты, продолжающие традиции Вагифа Мустафазаде, я не единственный. У меня свое видение и отношение к музыке, как и у каждого музыканта.

Сегодня я вижу большой прогресс в азербайджанском искусстве – на большой сцене появилось много талантливых музыкантов, которые поддерживаются со стороны государства. Приятно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева принимают активное участие в культурной жизни страны и уделяют особое внимание культуре. Это безумно меня радует, как и то, что в скором времени мы все увидим положительной итог проделанной в культурной сфере плодотворной работы».

В вопрос о ближайших планах Р.Агабабаев углубляться не стал: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Есть предложения об интересных проектах, но никто из нас не знает, что будет завтра, поэтому наперед я ничего пока не загадываю. Хочу поработать над музыкой как к театральным постановкам, так и для кино. Но пока отдыхаю от «Маленького принца», работа над которым была довольно утомительной в основном из-за частых перелетов – как полностью восстановлюсь, начну работать над чем-то новым, чем порадую своих слушателей».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото из личного архива Руслана Агабабаева