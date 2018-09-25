Достигнуто соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и швейцарским городом Лугано – ФОТО

25 сентября текущего года состоялась встреча посла Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимовой с мэром города Лугано Марко Боррадори.

Как сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана, посол проинформировала собеседника о двусторонних связях между Азербайджаном и Швейцарией, успехах, достигнутых в сфере экономического партнерства, вкладе визита в июле текущего года федерального министра экономики в Азербайджан в развитие двусторонних связей.

Наряду с этим, была выражена уверенность в том, что открытие в октябре текущего года прямых авиарейсов между Баку и Женевой, внесет вклад в дальнейшее развитие экономических и туристических связей.

Принимая во внимание интенсивный и всесторонний характер связей между двумя странами, Х.Ибрагимова коснулась важности установления прямых связей между Азербайджаном и другими городами Швейцарии, а также отметила, что такого рода связи внесет вклад в партнерство между странами, а также расширению связей между людьми.

Было подчеркнуто о готовности соответствующих органов двух стран к подписанию меморандума о сотрудничества в сфере туризма, дана информация о вузах Азербайджана.

В свою очередь, положительно подойдя к идее создания контактов между городами Азербайджана и Швейцарии, мэр Лугано обещал просмотреть возможности сотрудничества между вузами двух стран.

На встрече также было достигнуто соглашение об осуществлении конкретных проектов по сотрудничеству в сфере туризма и экономики.

Р.Д.