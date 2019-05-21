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«Дни открытых дверей»: ИВ Баку подводит итоги встреч с жителями столицы

Сегодня в 13:06 ~ 1 минута на чтение 480
«Дни открытых дверей»: ИВ Баку подводит итоги встреч с жителями столицы

Исполнительная власть Баку подводит итоги начатого по ее инициативе 24 апреля месяца встреч с жителями столицы, проводимых в формате «Дни открытых дверей» по утвержденному графику.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, целями  этих встреч были оперативное разбирательство и решение квартирно-бытовых и коммунальных проблем жителей столицы, улучшение связей граждан с представителями госструктур.

На встречах, помимо ответственных сотрудников Исполнительной власти, присутствовали представители коммунальных служб (по вопросам электроснабжения, газоснабжения, водопровода, канализации и теплоснабжения), хозяйственных структур, которые помогали в решении проблем граждан.

В течение месяца по обращениям граждан были приняты определенные меры, даны поручения, некоторые вопросы внесены в план мероприятий. Все обращения взяты на контроль.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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