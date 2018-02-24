Дмитрий Губерниев: «Мои дорогие биатлонисты США и Чехии, идите вы в ….»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в отношении биатлонистов из США и Чехии, которые решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

На своей странице в Instagram Губерниев написал послание спортсменам в очень грубой форме:

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии!!! Вы не хотите ехать в Тюмень, объявляете бойкот России??? Милые мои, идите вы в ж**у!!! С пламенным биатлонным приветом!!! Пы Сы: туда же отправляю и милого шведа Себастиана Самуэльссона. Завопили за день до закрытия Игр, завопили...».

Отметим, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон после объявления о бойкоте этапа Кубка мира в России американцами и чехами заявил, что поддерживает данное решение. Он также отмечал, что к бойкоту должно присоединиться больше спортсменов.

Ф.Р.