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Дмитрий Губерниев: «Мои дорогие биатлонисты США и Чехии, идите вы в ….»

24 Февраля, 2018 в 21:19 ~ 1 минута на чтение 480
Дмитрий Губерниев: «Мои дорогие биатлонисты США и Чехии, идите вы в ….»
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в отношении биатлонистов из США и Чехии, которые решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

На своей странице в Instagram Губерниев написал послание спортсменам в очень грубой форме:

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии!!! Вы не хотите ехать в Тюмень, объявляете бойкот России??? Милые мои, идите вы в ж**у!!! С пламенным биатлонным приветом!!! Пы Сы: туда же отправляю и милого шведа Себастиана Самуэльссона. Завопили за день до закрытия Игр, завопили...».

Отметим, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон после объявления о бойкоте этапа Кубка мира в России американцами и чехами заявил, что поддерживает данное решение. Он также отмечал, что к бойкоту должно присоединиться больше спортсменов.

Ф.Р.

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