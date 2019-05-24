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Деятелям культуры присвоены почетные звания

Сегодня в 14:49 ~ 1 минута на чтение 484
Деятелям культуры присвоены почетные звания

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, за заслуги в развитии культуры Азербайджана почетные звания присвоены следующим лицам:

«Народный поэт»

Джафарову Вахиду Азиз оглу (Вахид Азиз);

Алиеву Рамизу Мамедали оглу (Рамиз Ровшан);

Ягубову Мусе Сафимамед оглу (Mуса Ягуб).

«Народный писатель»

Абдуллаеву Кямалу Мехди оглу (Kямал Абдулла);

Расулзаде Натигу Расул оглу;

Велиевой Афаг Масуд гызы (Афаг Масуд).

«Народный артист»

Мурадову Ильгару Алимамед оглу;

Зейналлы Джаванширу Мирзамамед оглу.

«Заслуженный деятель искусств»

Джабраиллы Вагифу Исиб оглу (Вагиф Баятлы Одер);

Гусейнбейли Эльчину Гусейн оглу;

Мустафаеву Фирузу Гадималы оглу (Фируз Мустафа).

«Заслуженный артист»

Хасиеву Надиру Шенбе оглу;

Керимовой Джамили Рустам гызы;

Масимову Гурбану Абдулла оглу;

Нагиеву Гасыму Гянджалы оглу;

Нифталиевой Нурбениз Нураддин гызы;

Сулеймановой Эльмире Сулейман гызы.

«Заслуженный работник культуры»

Алиеву Асиму Едияр оглу;

Алиханову Вагифу Энвер оглу (Вагиф Алиханлы);

Гюлалыеву Аббасу Мусахан оглу;

Мамедову Рауфу Давуд оглу.

А.А., Э.Т.

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