«Дело против Кочаряна координирует лично Пашинян» - Офис Кочаряна о нашумевшей прослушке

Появившаяся в Сети запись телефонных разговоров директора СНБ и руководителя ССС Армении свидетельствует о том, что в отношении второго президента Роберта Кочаряна осуществляется политическое преследование.

Об этом говорится в заявлении офиса Кочаряна.

Запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна появилась в Сети во вторник.

Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

«В отношении Роберта Кочаряна осуществляется политическое преследование, которое координируется лично премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор директора СНБ и начальника ССС не оставляет в этом никаких сомнений», - отмечается в заявлении.

Говорится также, что, судя по записи, изначально была поставлена задача не раскрыть дело 1 марта и не найти виновных, а просто арестовать президента Кочаряна, и это - классический пример политической вендетты.

По мнению офиса Кочаряна, судья первой инстанции, который вынес решение об аресте экс-президента, находился под сильным давлением власти и принял незаконное решение, продиктованное «сверху».

«Мера пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова была избрана при непосредственном согласовании с Николом Пашиняном: сначала начальник ССС согласовал арест, а затем директор СНБ - залог», - заявили в офисе Кочаряна.

Представители экс-президента оценивают эти действия как преступление, к которому причастны высокопоставленные должностные лица.

Заявления премьер-министра, а также глав СНБ и ССС, последовавшие за обнародованием телефонных разговоров, в офисе второго президента назвали неудачными оправданиями.

С точки зрения представителей Кочаряна, обнародованные телефонные разговоры раскрывают не просто какой-то эпизод, касающийся конкретного дела, но сущность действующего режима, истинное лицо нынешней власти.

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А.А., Э.Т.