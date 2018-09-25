Декорации «Игры престолов» превратят в достопримечательности

После окончания «Игры престолов» канал HBO планирует превратить декорации сериала в объекты для туризма, открыв Вестерос для туристов.

Любой желающий сможет посетить родной дом Старков Винтерфелл, дворец Королевской Гавани и штаб Ночного Дозора, расположенные в Северной Ирландии.

Внутри посетители смогут увидеть реквизит, костюмы и оружие героев сериала. Поклонникам «Игры престолов» обещают рассказать о производстве сериала и показать архивные материалы съемок, включая обширную цифровую программу, с помощью которой можно будет узнать, как создавались спецэффекты проекта.

Вице-президент HBO по лицензированию Джефф Питерс рассказал, что канал очень ценит работу, которую проделали создатели и съемочная группа «Игры престолов», и хочет сохранить декорации сериала: «Мы приглашаем фанатов посетить Северную Ирландию и лично исследовать Вестерос».

Проект под названием «Игра престолов: Наследие» начнет работу уже в 2019 году.

Восьмой и заключительный сезон «Игры престолов» стартует в 2019 году, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Источник: Kinopoisk.ru