Дани Кинтана: «Два очка – закономерный результат, который отражает нашу силу»

Полузащитник «Карабаха» Дани Кинтана после матча с «Ромой» (0:1), поделился своим мнением об игре, а также подвел итоги выступления клуба в Лиге чемпионов. Испанец пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Игра прошла в равной борьбе. Мы играли против очень сильного соперника. У нас также были шансы забить, но не смогли ими воспользоваться. Несмотря на поражение, считаю, что мы смогли играть на равных с «Ромой».

У нас была очень сильная группа. Все три соперника – гранды европейского футбола. Они сказали свое слово в европейском футболе. Если принимать во внимание все это, два очень – отличный результат.

Два очка – закономерный результат, который отражает нашу силу. Опять-таки с учетом силы соперников, которые попали в нашу группу», - сказал он.

Теймур Максутов

Мурад Ахундов