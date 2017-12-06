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Дани Кинтана: «Два очка – закономерный результат, который отражает нашу силу»

Сегодня в 02:38 ~ 1 минута на чтение 576
Дани Кинтана: «Два очка – закономерный результат, который отражает нашу силу»

Полузащитник «Карабаха» Дани Кинтана после матча с «Ромой» (0:1), поделился своим мнением об игре, а также подвел итоги выступления клуба в Лиге чемпионов. Испанец пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Игра прошла в равной борьбе. Мы играли против очень сильного соперника. У нас также были шансы забить, но не смогли ими воспользоваться. Несмотря на поражение, считаю, что мы смогли играть на равных с «Ромой».

У нас была очень сильная группа. Все три соперника – гранды европейского футбола. Они сказали свое слово в европейском футболе. Если принимать во внимание все это, два очень – отличный результат.

Два очка – закономерный результат, который отражает нашу силу. Опять-таки с учетом силы соперников, которые попали в нашу группу», - сказал он.

Теймур Максутов
Мурад Ахундов

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