Дан старт Кубку Гянджи MFL - ФОТО - ВИДЕО

Крупнейшая любительская футбольная лига Азербайджана - MFL - обратила свои взоры на важный футбольный город страны – Гянджу.

Как сообщает 1news.az, импульсом этому послужило и то, что Гянджа удостоилась титула Европейского спортивного города-2019.

Переговоры, которые длились почти год, дали свои результаты, и 13 апреля состоялось официальное открытие и жеребьевка Кубка Гянджи MFL 2019.

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, директор MFL Рахман Гаджиев и руководитель Гянджинского управления по делам молодежи и спорта Мушвиг Джафаров.

Рахман Гаджиев рассказал гостям о MFL и объявил чемпионат открытым. Он отметил, что MFL успешно осуществляет свою деятельность по популяризации футбола в стране и пропаганде здорового образа жизни.

Было отмечено, что цель Кубка Гянджи MFL 2019 - объединить любителей футбола города в рамках одного турнира, организованного на самом высоком уровне.

Эльхан Мамедов, в свою очередь, отметил, что очень рад тому, что любительский футбол в лице MFL будет и в Гяндже, подчеркнул, что всегда поддерживал этот проект.

В свою очередь, Мушвиг Джафаров отметил, что в Гяндже очень много любителей футбола, и поблагодарил MFL за то, что они их не забыли.

После завершения выступлений прошла жеребьевка турнира.

В первую корзину попали 32 команды, первыми прошедшие регистрацию. Путем жеребьевки были определены 16 пар. По такому же принципу соперников узнали и команды, попавшие во вторую корзину.

Отметим, что изначально в турнире, который проходит при поддержке АФФА и McDonald, планировалось участие 32 команд. Но из-за повышенного интереса к турниру было принято решение увеличить число участников до 54-х.

Кубок Гянджи MFL 2019 пройдет по системе плей-офф на полях Offside.

20 апреля состоятся матчи 1/32 финала. На стадии полуфинала команды проведут между собой два матча по принципу дома - в гостях. Финал и игра за третье место будут состоять из одного матча.

Победитель турнира получит 500 манатов, золотые медали и Кубок. Обладатели второго места - 300 манатов и медали, а третьего – 250 манатов и медали. Специальный кубок получит и лучший бомбардир турнира.

Подготовил Теймур Максутов