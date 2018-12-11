Cтал известен победитель «Интеллектуального кубка»

10 декабря для представителей медиа был организован «Интеллектуальный кубок», посвященный финальному матчу Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку.

В мероприятии наряду с журналистами приняли участие сотрудники пресс-служб футбольных клубов.

В «Интеллектуальном Кубке», прошедшем на Бакинском Олимпийском Стадионе, приняли участие 13 команд. На мероприятии, продлившемся порядка 3 часов, участникам были заданы различные вопросы, связанные с историей Лиги Европы.

Прошедший в атмосфере напряженной борьбы «Интеллектуальный кубок», состоял из 13 туров. В каждом туре две команды соревновались между собой. Команда, набравшая больше очков в проводимом между двумя командами конкурсе, была объявлена победителем.

В конце «Интеллектуального кубка» команда, представляющая «İctitami TV», набрала 34 очка и заняла 1-ое место. Команда «CBC Sport - 2» с 33 очками заняла 2-ое место, а команда «Penyarol» с 31 очком заняла 3-е место. Победителям были вручены ценные подарки.

Напомним, что в связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА, который состоится 29 мая 2019 года на Бакинском Олимпийском Стадионе, планируется проведение множества мероприятий. Обширную информацию о мероприятиях и новости о Лиге Европы вы можете получить на сайте www.finalbaku2019.com.

1news.az