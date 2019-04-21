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Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 10:54 ~ 1 минута на чтение 229
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек - ФОТО - ВИДЕО

Число жертв при взрывах в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 160 человек, более 360 пострадали, передает телеканал News 1ST.

По информации местного издания Ada Derana, в общей сложности шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа.

На местах ЧП работает полиция, территории этих церквей и отелей оцеплены.

"Много жертв, включая иностранцев", — заявил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.

Ria.ru

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