Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек - ФОТО - ВИДЕО

Число жертв при взрывах в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 160 человек, более 360 пострадали, передает телеканал News 1ST.

По информации местного издания Ada Derana, в общей сложности шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа.

На местах ЧП работает полиция, территории этих церквей и отелей оцеплены.

"Много жертв, включая иностранцев", — заявил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.

Ria.ru