1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Число погибших в результате сильных дождей в ЮАР возросло до 32

23 Апреля, 2019 в 21:50 ~ 1 минута на чтение 275
Число погибших в результате сильных дождей в ЮАР возросло до 32
По меньшей мере 32 человека на востоке ЮАР погибли в результате проливных дождей, из-за которых возникли оползни и обрушились дома, сообщает портал News24 со ссылкой на местные власти.
 
Ранее сообщалось о 21 погибшем, 32 человека были госпитализированы.
 
Представитель Департамента совместного управления и местных обычаев провинции Квазулу-Натал Сензо Мзила заявил, что 23 человека погибли только в районе города Дурбан, общее число погибших во всей провинции – 32 человека.
 
Телеканал eNCA отмечает, что точное число пострадавших и пропавших без вести на данный момент неизвестно. В провинции проходит разбор завалов, ведутся спасательные работы.
 
Из-за сильных ливней на востоке ЮАР были размыты и затоплены дороги, повреждена инфраструктура, а также обрушились дома.
 
РИА Новости
Telegram WhatsApp

275

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net