Число погибших в результате сильных дождей в ЮАР возросло до 32

Ранее сообщалось о 21 погибшем, 32 человека были госпитализированы.

Представитель Департамента совместного управления и местных обычаев провинции Квазулу-Натал Сензо Мзила заявил, что 23 человека погибли только в районе города Дурбан, общее число погибших во всей провинции – 32 человека.

Телеканал eNCA отмечает, что точное число пострадавших и пропавших без вести на данный момент неизвестно. В провинции проходит разбор завалов, ведутся спасательные работы.