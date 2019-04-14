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Число погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121

14 Апреля, 2019 в 14:10 ~ 1 минута на чтение 667
Число погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121

По меньшей мере 121 человек погиб и 561 получил ранения в результате боевых действий около Триполи.

Об этом сообщает в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Ранее агентство Associated Press информировало о 51 погибшем.

В 2011 году в ходе гражданской войны лидер ливийской революции Муаммар Каддафи был убит повстанцами, что привело к разрушительным последствиям для страны как в политическом, так и экономическом плане. В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

Tass.ru

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