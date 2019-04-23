Чингиз Мустафаев снялся в Израиле в евровидийной открытке - ВИДЕО

Представитель Азербайджана на «Евровидении 2019» певец Чингиз Мустафаев активно готовится к выступлению на международном песенном конкурсе, который стартует в мае в Тель-Авиве.

Напомним, что до старта конкурса Ч.Мустафаев уже посетил Израиль, где снялся в евровидийной открытке – ролике, представляющем участника и страну на конкурсе «Евровидение».

В этом году, согласно концепции посткардов «Решись мечтать: танцуй», участники конкурса снимаются в самых запоминающихся и невероятных местах Израиля, которые передают его культурное и духовное разнообразие и обязательно танцуют, Чингиз – не исключение. Как прошли съемки его посткарда, смотрите в ролике, приведенном для просмотра ниже.

Чингиз Мустафаев представит Азербайджан в Тель-Авиве на сцене песенного конкурса «Евровидение» с песней «Truth» во втором полуфинале 16 мая под номером 18 - отснятый в Израиле посткард будет показан в эфире перед выступлением артиста на конкурсе.

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В.Ф, Г.Р.