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Чингиз Гусейнзаде: «НОК обсудит ситуацию с федерациями борьбы и велоспорта после отставки Фазиля Мамедова»

Сегодня в 11:41 ~ 1 минута на чтение 163
Чингиз Гусейнзаде: «НОК обсудит ситуацию с федерациями борьбы и велоспорта после отставки Фазиля Мамедова»
Вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде прокомментировал 1news.az ситуацию с Федерациями борьбы и велоспорта после снятия с должности министра налогов Фазиля Мамедова, который возглавлял обе организации.

«Новый министр налогов также имеет непосредственное отношение к спорту, - говорит Чингиз Гусейнзаде, - Микаил Джаббаров возглавляет Федерации фехтования и бадминтона Азербайджана.

Что касается федераций борьбы и велоспорта, которые возглавляет Фазиль Мамедов, то мы обсудим этот вопрос в НОК. Будем думать, что делать дальше. Но пока не могу сказать ничего конкретного. В любом случае и новый и прежний министр налогов были людьми из спорта. Я понимаю, что для Азербайджана борьба очень важный вид спорта, и поэтому этот вопрос будет обсужден».

Теймур Максутов

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