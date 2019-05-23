«Челси» и «Арсенал» не смогли на двоих реализовать 6000 билетов и вернут остаток УЕФА

Команды финалисты Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов, поскольку не могут их реализовать.

Как сообщает 1news.az, британское издание The Times пишет, что «Арсенал» смог реализовать лишь 3500 билетов, а «Челси» - 2000.

УЕФА выделила клубам по 5800 билетов. Это вызвало негодование, в первую очередь, «Арсенала», который вовсю заявлял, что им выделено очень мало билетов, из-за чего их армия поклонников не сможет посетить финальный матч в Баку.

Вместе с тем, The Times продолжает упорно доказывать, что вся проблема в малой пропускной способности аэропорта в Баку. Хотя в Азербайджане еще на прошлом неделе опровергли этот аргумент. Пропускная способность Бакинского аэропорта составляет 10 тыс. пассажиров в час, в связи с чем никакой авиакомпании не будет отказано в осуществлении регулярных и чартерных рейсов.

Еще более абсурдной выглядит указанная изданием якобы имеющая место проблема с получением виз. Хотя еще в марте Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением в 2019 году в городе Баку финального матча Лиги Европы УЕФА. Проще говоря, наличие билета на финал будет достаточным для получения визы прямо в аэропорту. Куда еще легче?

The Times также пишет, что некоторые спонсоры УЕФА, которым выделили 2000 билетов, столкнулись с аналогичными проблемами. Однако, никаких фактов или официальных заявлений, подтверждающих это, нет.

Матч «Челси» - «Арсенал» пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе, и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Теймур Максутов