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Чавушоглу и Лавров обсудили Сирию

Сегодня в 15:37 ~ 1 минута на чтение 147
Чавушоглу и Лавров обсудили Сирию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии.

Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, собеседники, в частности, обсудили последние события в провинции Хама, передает Anadolu.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны. 

Ф.Багирова

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