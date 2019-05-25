Championat.com: «Арсенал» обвиняет УЕФА во всех грехах. Это лицемерие»

Влиятельное российское спортивное онлайн-издание «Чемпионат» подготовило материал о финале Лиги Европы в Баку, который пройдет 29 мая.

Представляем вниманию читателей данный материал без изменений:

«20 сентября 2017 исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что финал Лиги Европы состоится в столице Азербайджана Баку. На тот момент, если этот выбор и показался кому-то странным, официальных протестов не последовало, в том числе и со стороны «Арсенала». Тем не менее, сейчас в связи ситуацией, возникшей вокруг Генриха Мхитаряна, это не мешает руководству клуба сейчас критиковать УЕФА.

Так, например, директор лондонского клуба, Винай Венкатешам, сказал, что у армянского футболиста отняли возможность принять участие в финале европейского турнира, и назвал подобную ситуацию неприемлемой.

«Нечасто выпадает случай играть в крупных еврокубковых финалах, и у Мики это отняли. Мы ясно дали понять нашу позицию УЕФА, написав им. Мы также сядем с ними лицом к лицу после финала и обсудим то, как это неприемлемо. Такое не должно и не может повториться с «Арсеналом» или каким-либо клубом ещё».

Однако, имеют ли в данном случае претензии какое-либо основание? Давайте постараемся взглянуть на эту ситуацию объективно.

Во-первых, все клубы, участвовавшие в текущем розыгрыше Лиги Европы, изначально были в курсе места проведения решающего матча турнира. «Арсенал» в этом отношении не исключение. Поэтому попытка обвинить чиновников в неправильно принятом решении выглядит как минимум запоздалой, а учитывая тот, факт, что Мхитарян уже дважды за свою карьеру, в 2015 и 2018 годах, отказывался лететь в Азербайджан, ещё и фальшивой.

Во-вторых, одной из главных декларируемых миссий УЕФА является объективная и беспристрастная популяризация футбола, а расширение его географии, безусловно, один из основных её методов. И с этим вроде бы все согласны, потому что в противном случае, жёсткое ограничение числа стран, имеющих право проводить у себя финалы международных турниров, будет являться очередным политическим и финансовым лобби в руках тех же футбольных чиновников.

В -третьих, чтобы попытаться разобраться в неоднозначной ситуации, нужно её радикализировать – довести до определённого возможного максимума. И, если мы предположим, что есть страны, где, априори, не могут проводиться финальные поединки, то что помешает следующим этапом вообще лишить такие страны права участвовать в том или ином турнире. Ведь вводить запреты можно до бесконечности, и кто будет определять их границы? Если все участники футбольного события равны, то все имеют и одинаковые права. По крайне мере, это кажется логичным.

В-четвёртых, и МИД Азербайджана, и УЕФА, гарантировали Генриху Мхитаряну безопасность во время его пребывания в стране. Его решение – сугубо личное. Он имеет на него полное право, но это не должно становиться всеобщей проблемой. Ведь вряд ли бы он задумывался над ущемлением прав какого-нибудь азербайджанского игрока, допустим, немецкого клуба, стоящего перед дилеммой, лететь на финал в Ереван, или нет. Поэтому и в данном случае нельзя частное экстраполировать на общее, пытаясь обосновать своё решение глобальной несправедливостью.

В-пятых, если УЕФА будет защищать интересы только узкого круга стран, клубов или лиц, то естественным образом пострадают интересы того большинства, которое в этот круг не попадет. И тут мы опять возвращаемся к лобби в пользу привилегированного меньшинства. Если вдруг предположить, что лица ответственные за принятие решения по поводу бакинского финала под давлением СМИ и общественности признают, что, возможно, допустили ошибку, это создаст прецедент. И футбол, за свободу от политики, которого мы так переживаем, всё больше и больше будет в неё погружаться.

Генрих Мхитарян совместно с клубом сделал свой выбор. Который мы все должны уважать».

Источник: Championat.com