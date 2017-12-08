Цены на нефть стабильны в пятницу после скачка по итогам предыдущей сессии, в фокусе внимания рынка остается растущая добыча нефти в США, пишет MarketWatch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру 8 декабря увеличилась на $0,01 (0,02%) - до $62,21 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,98 (1,6%) - до $62,20 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,04 (0,07%) - до $56,65 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость контракта увеличилась на $0,73 (1,3%) - до $56,69 за баррель.

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, указали на рост производства нефти в стране по итогам седьмой недели подряд - до 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), максимума с начала отслеживания этих данных в 1983 году.

Цены на нефть завершают подъемом второй год подряд на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+. Тем не менее, сохраняются опасения, что повышение стоимости нефти приведет к активизации производителей сланцевой нефти в США.

«Наиболее важным фактором сейчас является не ОПЕК, а добыча сланцевой нефти в США», - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank AG Юджин Вайнберг.

Эксперт ожидает возобновления снижения цен на нефть в ближайшие месяцы из-за увеличения производства нефти в США.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. отмечают, что для существенного скачка добычи нефти в США необходимо, чтобы цена WTI устойчиво превышала $60 за баррель.

Согласно оценкам S&P Global Platts, обнародованным в четверг, добыча нефти странами ОПЕК в ноябре сократилась до минимального уровня за шесть месяцев.

Опрос, проведенный S&P Global Platts, показал, что ОПЕК снизила добычу нефти в прошлом месяце на 220 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с октябрем - до 32,35 млн б/с. Падение добычи обусловлено устойчивым сокращением производства нефти в Анголе, Саудовской Аравии, Ираке, Венесуэле, Ливии и ОАЭ, отмечают эксперты.

Саудовская Аравия, по их оценкам, снизила добычу в ноябре на 50 тыс. б/с, до минимальных за четыре месяца 9,97 млн б/с.

Лада Евграшина