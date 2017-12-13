1news.az
Футбол Азербайджана
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Центральный матч Кубка Азербайджана доверили Юсифову

Сегодня в 15:22 ~ 1 минута на чтение 124
Центральный матч Кубка Азербайджана доверили Юсифову
Стали известны судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Как передает 1news.az, центральный матч данного этапа между «Нефтчи» и «Зиря» доверили Фаризу Юсифову.

Представляем вашему вниманию все назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка страны:

14 декабря

13:00. «Кяпяз» - «Кешля»

Главный арбитр – Орхан Мамедов

19:00. «Нефтчи» - «Зиря»

Главный арбитр – Фариз Юсифов

15 декабря

16:00. «Сабаил» - «Габала»

Главный арбитр – Ингилаб Мамедов

19:00. «Сумгайыт» - «Карабах»

Главный арбитр – Рагим Гасанов.

Мурад Ахундов

124

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол Азербайджана

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net