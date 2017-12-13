Центральный матч Кубка Азербайджана доверили Юсифову

Стали известны судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана.
Как передает 1news.az, центральный матч данного этапа между «Нефтчи» и «Зиря» доверили Фаризу Юсифову.
Представляем вашему вниманию все назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка страны:
14 декабря
13:00. «Кяпяз» - «Кешля»
Главный арбитр – Орхан Мамедов
19:00. «Нефтчи» - «Зиря»
Главный арбитр – Фариз Юсифов
15 декабря
16:00. «Сабаил» - «Габала»
Главный арбитр – Ингилаб Мамедов
19:00. «Сумгайыт» - «Карабах»
Главный арбитр – Рагим Гасанов.
Мурад Ахундов