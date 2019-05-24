BoycottBaku: Создана петиция с требованием перенести бакинский финал Лиги Европы

В интернете появилась петиция #BoycottBaku с требованием перенести финал Лиги Европы УЕФА из Баку в Лондон на стадион «Уэмбли».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на talkSPORT, петиция создана после того, как армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян принял решение не ехать в Баку.

«В дополнение к многочисленным проблемам с логистикой, которые не позволяют большинству болельщиков «Арсенала» и «Челси» стать участниками финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку вынудило игрока «Арсенала» Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой из-за страха получения телесных повреждений. Страха, который обусловлен многолетним конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Это решение УЕФА отдает предпочтение прибыли перед чистотой футбола, красивой игрой и безопасностью футболистов. Эта петиция призывает УЕФА признать печальные последствия своего решения и санкционировать перенос финала из Баку на стадион «Уэмбли» в Лондоне. Подписанты этой петиции выражают солидарность с фанатами «Арсенала» и «Челси», Мхитаряна и самим футболом», — сказано в петиции.

Со своей стороны отметим, что Азербайджан предоставил все необходимые гарантии безопасности «Арсеналу» и лично Мхитаряну, но футболист сам принял решение не ехать в Баку.

Теймур Максутов