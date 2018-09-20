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Болгария проявляет интерес к БТК - ФОТО

Сегодня в 15:25 ~ 2 минуты на чтение 310
Болгария проявляет интерес к БТК - ФОТО

20 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с находящейся в нашей стране с визитом для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия парламента Азербайджана председателем Национальной ассамблеи Болгарии Цветой Караянчевой.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-болгарских связей, отмечено значение взаимных визитов высокого уровня для расширения сотрудничества.

Премьер-министр Новруз Мамедов, отметив наличие крепких дружеских связей между Азербайджаном и Болгарией, подчеркнул, что эти отношения достигли уровня стратегического партнерства. Напомнив, что в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева в Болгарию в 2015 году между нашими странами была подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве, Новруз Мамедов сказал: «Сегодня политические связи между Азербайджаном и Болгарией находятся на высоком уровне. Наши страны также успешно сотрудничают и в рамках международных организаций. Важную роль в расширении наших связей, бесспорно, играет и межпарламентское сотрудничество».

Коснувшись азербайджано-болгарского торгово-экономического сотрудничества, премьер-министр Новруз Мамедов довел до внимания значительный рост торгового оборота между нашими странами за 8 месяцев нынешнего года. Премьер-министр отметил, что на предстоящем в ноябре этого года в Софии очередном заседании азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству предусмотрено обсуждение ряда важных вопросов.

Председатель Национальной ассамблеи Болгарии Цвета Караянчева поздравила Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра и 100-летием парламента Азербайджана, выразила признательность за приглашение.

Цвета Караянчева отметила, что взаимодействие парламентов стран имеет важную роль в развитии азербайджано-болгарских связей.

Назвав важным событием сдачу в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, Цвета Караянчева подчеркнула, что Болгария также проявляет большой интерес к этому проекту.

В ходе беседы было отмечено особое значение проекта «Южный газовый коридор», также состоялся обмен мнениями по вопросу строительства интерконнектора Греция- Болгария.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, инвестирования, реализации совместных инфраструктурных проектов, туризма и гуманитарной области и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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