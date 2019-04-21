Более 40 человек пострадали при столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии

В воскресенье жители Панкисского ущелья собрались в селе Ахметского района, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС "Хадори 3". На место прибыл глава МВД Георгий Гахария и после почти часовых переговоров с местным населением заявил, что определенное соглашение достигнуто.

По его словам, строительная компания продолжит вести консультации с жителями, и если около 90% из них будут согласны, то строительство ГЭС продолжится. Гахария также сообщил, что спецназ покидает территорию ущелья, однако полиция будет патрулировать ее для обеспечения безопасности и порядка.

РИА Новости