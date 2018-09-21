Бинали Йылдырым пережил трогательные моменты в Баку - ФОТО

Председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым по прибытии в Баку пережил трогательные моменты в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает Hürriyet, помимо официальной встречи, спикера турецкого парламента ожидала и неформальная встреча.

Увидев Бинали Йылдырыма в аэропорту, к нему подошел турецкий студент по имени Мухаммед Таха. Приветствуя спикера, молодой человек расчувствовался.

Бинали Йылдырым прибыл с визитом в Азербайджан для участия в торжественном заседании по случаю 100-летнего юбилея парламента Азербайджанской Республики.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спикера турецкого парламента встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров, председатель группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов, посол Турции в Баку Эркан Озорал и другие официальные лица.

Ф.Багирова