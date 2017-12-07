Без срока давности: о том, как поступок азербайджанца из Гянджи восхитил зрителей передачи «Жди меня» – ВИДЕО

На днях в социальной сети «Фейсбук» одним из пользователей был опубликован фрагмент передачи «Жди меня», в котором рассказывалось об азербайджанце, оказавшем в 1995 году в Москве помощь незнакомой женщине в спасении ее ребенка.

После публикации роликом поделилось большое количество людей, выражавших удивление тем фактом, что им прежде не приходилось слышать об этом человеке.

И это не удивительно - с момента показа передачи в эфире прошло уже более 20 лет, однако вызывающий восхищение поступок азербайджанца не имеет срока давности.

Однако, меня, как автора этих строк, данный видеофрагмент передачи заинтересовал еще и потому, что я и моя семья очень хорошо знали этого человека.

Так, в передаче женщина по имени Таня говорит о том, что ищет некоего Огтая Гусейновича Зулалова, который в 1995 году помог ее сыну.

По ее словам, из-за «подставы» в бизнесе ее сына выкрали и требовали оплату фактически чужого долга в размере 10 тысяч долларов.

«Был определен срок, я не понимала, что делать, что происходило в тот момент. Искала денег, не могла собрать необходимую сумму. Отправилась к своим знакомым, туда пришел совершенно незнакомый человек Огтай Гусейнович. Подошла к нему и сказала, что у меня случилась беда, люди подставили, за ребенка просят 10 тысяч. Сперва он очень сильно удивился. В принципе, любой бы удивился, если к нему подошел бы незнакомый человек и сказал такое. Единственное, сказал, что поможет, однако ему надо перезвонить», - рассказала она.

По словам женщины, у нее состоялась встреча с похитителями.

«Меня посадили в машину, привели в подвальное помещение, дозвонилась до Огтая, спросила у него, он сказал, что передай этим людям, что Андрей привезет эти деньги завтра к 12 часам, до обеда», - сказала она.

Водитель Огтая Андрей на самом деле на следующий день к 12 часам привез эту сумму. Преступники, получив деньги, освободили ребенка.

«Андрей посадил нас в машину, мы поехали и решили первым делом увидеть Огтая Гусейновича, показаться, поблагодарить. Он же не видел мальчика. Когда мы прибыли к офису, он уже куда-то уехал, и после этого мы больше не виделись. Поэтому хотели бы найти его и поблагодарить за все. Он дал деньги без возврата, без ничего. В это трудно поверить, но существуют такие люди, он человек слова», - сказала она.

Журналисты программы «Жди меня» тогда нашли Огтая Зулалова в Гяндже и взяли у него интервью.

«Очень приятно, что ты все же нашла меня, я уже забыл про тебя, но ты вспомнила, это приятно, с одной стороны. С другой, почему через телевидение, могла бы напрямую меня найти. И почему так долго ищешь. Желаю тебе, чтобы больше никаких приключений у тебя не было, чтобы твой мальчишка стал большим, и ты бы гордилась им», - сказал Огтай Зулалов.

Ведущий передачи, ныне покойный Игорь Кваша отметил, что Огтай не смог приехать в Москву, живет в Гяндже, болеет. «Но я знаю точно, что он смотрит эту передачу, поэтому, если вы хотите ему что-то сказать, можете сказать в камеру», - обратился он к Тане.

«Огтай Гусейнович, я хочу поздравить вас, вашу семью с Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, удачи, и приезжайте к нам в гости», - сказала, плача, Таня.

Со своей стороны хотелось бы отметить, что Огтай Зулалов умер несколько лет назад от тяжелой болезни, однако его поступок может быть примером для многих бизнесменов и обеспеченных людей.

Allah rəhmət eləsin

Эльшан Рустамов, Г.Р.