Без прикрас и фотошопа: пользователи соцсетей обсуждают Беллу Хадид в бикини – ФОТО

Снимки отдыхающей на Майами одной из самых известных моделей мира Беллы Хадид шокировали ее поклонников.

На нижеприведенных снимках видно, что Б.Хадид далека от идеала и того образа, который ее поклонники видят на страницах глянцевых журналов. На фото отчетливо виден целлюлит, за который одни пользователи соцсетей жестко раскритиковали модель, а другие вступились за нее, подчеркивая, что Белла принимает себя такой, какая она есть, не стесняясь несовершенств.

А так Белла Хадид выглядит на страницах глянцевых изданий

В.Ф, Г.Р.