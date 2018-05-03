1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Без прикрас и фотошопа: пользователи соцсетей обсуждают Беллу Хадид в бикини – ФОТО

Сегодня в 15:40 ~ 1 минута на чтение 5633
Без прикрас и фотошопа: пользователи соцсетей обсуждают Беллу Хадид в бикини – ФОТО

Снимки отдыхающей на Майами одной из самых известных моделей мира Беллы Хадид шокировали ее поклонников.

На нижеприведенных снимках видно, что Б.Хадид далека от идеала и того образа, который ее поклонники видят на страницах глянцевых журналов. На фото отчетливо виден целлюлит, за который одни пользователи соцсетей жестко раскритиковали модель, а другие вступились за нее, подчеркивая, что Белла принимает себя такой, какая она есть, не стесняясь несовершенств.

А так Белла Хадид выглядит на страницах глянцевых изданий

В.Ф, Г.Р.

5 633

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net