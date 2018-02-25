Белый дом прокомментировал заявление КНДР о готовности к переговорам

Администрация США в воскресенье сдержанно прокомментировала заявление КНДР о готовности начать переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Ранее администрация Южной Кореи сообщила, что северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявила о готовности к переговорам между КНДР и США.

«Посмотрим, станет ли сегодняшнее послание Пхеньяна о том, что он готов вести переговоры, первым шагом на пути к денуклеаризации. В то же время США и весь мир должны продолжать ясно давать понять, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи это тупик», — говорится в заявлении Белого дома.

В документе отмечается, что США, Южная Корея и международное сообщество «в целом согласны с тем, что денуклеаризация должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей».

«Кампания максимального давления должна продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Как сказал президент Трамп, для Северной Кореи есть более светлый путь, если она выберет денуклеаризацию», — говорится в заявлении.

РИА Новости