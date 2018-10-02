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Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей

Сегодня в 17:20 ~ 1 минута на чтение 598
Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей

Труд учителей заслуживает самой высокой оценки и уважения.

Всем, что связано с юностью, детством, знаниями и в дальнейшем формировании как личность, мы обязаны учителям!

Банк Республика поздравляет всех учителей и работников сферы образования с Международным днем учителя  и объявляет о начале специальной кампании под названием «Отличное предложение». В рамках кампании уважаемые учителя смогут воспользоваться 5 кредитными предложениями, достойными оценки 5 - то есть, отлично.

1. Годовая процентная ставка – СКИДКА 5%.

2. Срок кредита - 36 месяцев.

3. Максимальная сумма кредита – 20 000 манатов.

4. Комиссия – от 0,5%.

5. Кредиты в пятикратном размере зарплаты – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ.

Воспользоваться кампанией может каждый из учителей, преподающих в образовательных учреждениях Азербайджана.

Кампания будет длиться до 5 ноября 2018 года.

Отметим, что сейчас все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Также клиенты посредством Mobil Şöbə легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, Фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.

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